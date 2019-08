Incendi, ancora emergenza al Sud e nelle Isole: 20 roghi in Sardegna, continua l’impegno dei soccorsi in Calabria e in Sicilia

Continua l’emergenza incendi a Sud Italia e nelle Isole: in Sardegna, dove per oggi era stata diramata un’allerta arancione, sono scoppiati oltre 20 incendi, di cui quattro hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale.

Tra i quattro più vasti, il primo è scoppiato in agro di Desulo, in località C. Doi, dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale delle Stazioni di Tonara, coadiuvate dal personale elitrasportato del CFVA, dal personale FoReSTAS del cantiere di Tonara, Desulo, dai volontari della Protezione Civile di Tonara e Vigili del fuoco.

Il secondo incendio è divampato in agro di Orroli, in località Orrù Appiu, dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Escalaplano, coadiuvata dal personale elitrasportato del CFVA, dal personale FoReSTAS di Escalaplano e dalla squadra comunale di Orroli.

Il terzo in località Sa Minda Nova, nel Comune di Olbia, dove sono intervenuti due elicotteri del Corpo forestale, uno provenienti dalla base elicotteri di Limbara e il Super Puma da Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Olbia, coadiuvata dal personale elitrasportato del CFVA, dal personale FoReSTAS di Olbia e dai VVF.

L’ultimo incendio in agro del Comune di Burgos, in località Castello di Burgos dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale provenienti dalle basi elicotteri di Anela.

In Calabria e Sicilia continua l’impiego delle Forze Armate

Durante il fine settimana sono stati numerosi gli interventi in Calabria e Sicilia delle Forze Armate nella lotta agli incendi boschivi. In particolare l’isola, patria di Pirandello, è stata interessata nello scorso fine settimana da violenti intensi che hanno devastato ettari di macchia mediterranea. Gli elicotteri intervenuti fanno parte degli assetti delle Forze Armate che il ministero della Difesa ha messo a disposizione per la campagna antincendi boschivi (AIB) di quest’anno, iniziata lo scorso 15 giugno, che consolida la collaborazione, in atto già da diversi anni, tra Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile per rendere più efficace ed incisiva la lotta agli incendi boschivi.

Per la stagione estiva 2019, la flotta nazionale nel periodo di massimo impegno potrà contare su 31 mezzi aerei, di cui 22 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e 9 delle Forze Armate. L’impegno delle Forze Armate rientra nell’accordo stipulato tra Ministero della Difesa e Dipartimento della Protezione Civile nell’ambito della campagna AIB, che prevede la costituzione del Centro Operativo Aereo Unificato, come ente coordinatore degli interventi in caso di emergenza.