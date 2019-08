Incendi: strada statale ‘Adriatica’ chiusa per 20 km a Foggia

A causa dell’incendio che sta interessando in queste ore la provincia di Foggia, la strada statale 16 ‘Adriatica’ è provvisoriamente chiusa dal km 602 al km 622, nei Comuni di Lesina e Chieuti. Il traffico è deviato sulla strada provinciale 44 e sull’autostrada A14 con indicazioni sul posto.

Il personale Anas (Gruppo FS italiane) è intervenuto al fine di garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità appena possibile – si legge in una nota – in coordinamento con le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.Considerata l’entità dell’incendio, il tratto interessato dalla chiusura potrebbe variare nelle prossime ore, così come la viabilità alternativa.