Incendi in Toscana, in particolare in maremma dove tre squadre dei vigili del fuoco di Grosseto stanno intervenendo per un rogo di bosco e sterpaglie a Giuncarico. Sul posto anche squadre di volontari, un elicottero della Regione ed è stato allertato anche l’elicottero dei vigili del Fuoco. Le squadre oltre alle operazioni di spegnimento delle fiamme si sono posizionate a protezione di alcune abitazioni che sono vicino al luogo dell’incendio.