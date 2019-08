Incendio Faenza: un’altra notte di lavoro, rogo spento

L’incendio divampato venerdì in un capannone contenente materiali di vario genere, tra cui olio e plastiche, a Faenza (Ravenna) è “sostanzialmente spento“: lo ha reso noto il sindaco Giovanni Malpezzi. “Questa notte i Vigili del Fuoco hanno lavorato incessantemente con mezzi pesanti per entrare dentro al cuore del capannone. I pompieri sono entrati in condizioni molto difficili, causa il denso fumo e le elevate temperature. Sarà un lavoro ancora lungo, ma la fase critica è in via di superamento,” ha dichiarato il primo cittadino.