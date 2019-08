Incendio a Faenza, nel Ravennate: rogo ancora in corso, resta la colonna di fumo

Ancora in corso l’incendio nel deposito di logistica Lotras System a Faenza: vigili del fuoco e protezione civile stanno valutando se abbattere i muri perimetrali dell’edificio per spegnere i focolai che consentono ancora alle fiamme di essere alimentate.

Ancora visibile l’alta colonna di fumo in cielo, anche se il vento ha cambiato direzione, e da Ravenna si è spostato in direzione Forlì: la precauzione, per i cittadini, è sempre quella di tenere le finestre chiuse. Le operazioni proseguiranno per ore.

AGGIORNAMENTI

Il fuoco dell’incendio è in esaurimento e la situazione è sotto controllo da parte dei Vigili del fuoco. Il fumo non ha interessato se non marginalmente il ravennate. Arpae Emilia-Romagna, che ha effettuato rilievi, conferma che i parametri di qualità dell’aria sono all’interno dei limiti di legge (l’evento continuerà’ a essere costantemente monitorato da Arpae attraverso centraline fisse e mobili). È l’aggiornamento sulla situazione fatto dal Comune di Ravenna.