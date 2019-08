Grosso incendio sotto i portici di Merano: il rogo si è sviluppato verso le ore 16. Sette persone sono state evacuate: l’edificio al numero 105 dei Portici sarebbe stato invaso da un fumo acre e denso. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Merano e diversi corpi dei volontari delle zone limitrofe. L’intervento e’ ancora in corso. Due persone sarebbero state portate all’ospedale di Merano per controlli per una sospetta intossicazione.