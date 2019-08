Incendio nel Siracusano, fiamme sulle ville: evacuati i residenti

Paura in Sicilia dove un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio intorno alle 14 in contrada Punta delle Formiche, alla periferia di Pachino (Siracusa). Il rogo ha attaccato alcune ville residenziali: una delle quali è stata danneggiata dalle fiamme, alimentate dalle folate di aria calda che si sono registrate in tutto il Siracusano fin dalla mattinata. I residenti sono stati evacuati ma durante le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco di Siracusa e di Noto un pompiere ha avuto un malore ed e’ stato poi soccorso dal 118.