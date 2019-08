Maxi incidente sulla A10, 79enne guida in contromano: 5 feriti

Tragedia sfiorata questa mattina sull’autostrada A10 tra Arma di Taggia e Sanremo, in provincia di imperai. Un uomo di 79 anni originario di Mondovì, alla guida di una Fiat 16, ha imboccato contromano l’autostrada in un’area di servizio all’altezza di Bordighera, causando un incidente all’interno della galleria San Bartolomeo 2, in cui sono rimaste ferite 5 persone, compreso lo stesso 79enne.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Imperia, intervenuta sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, la Fiat 16, che percorreva l’autostrada contromano, avrebbe colpito di striscio un’altra auto e un mezzo pesante, per poi andare a schiantarsi contro una Volkswagen Golf, un furgone e un autoarticolato.

Ad avere la peggio sono stati il conducente ed un passeggero della Golf, che sono stati trasportati all’ospedale di Imperia ed il conducente ed un passeggero del furgone, che sono stati trasferiti all’ospedale di Sanremo, insieme al 79enne che ha provocato l’incidente. Nessuno dei feriti, però, sarebbe in pericolo di vita. Per l’anziano, che sarà sottoposto agli esami di rito per accertare se avesse assunto alcol, farmaci o droghe, è scattata subito la revoca della patente ed il sequestro dell’auto. Rischia inoltre una multa compresa tra i 2 mila e gli 8 mila euro.