Scontro tra un’auto e un pulmino dei disabili: 5 feriti ad Arezzo 

Scontro tra un pulmino che trasportava disabili e un’auto, cinque donne ferite. E’ accaduto stamani in località Ponte alla Chiassa nel comune di Arezzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia locale per i rilievi. I feriti sono tutte donne disabili che venivano trasportate per varie necessità.

Una 48enne è stata portata in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi per un forte trauma cranico commotivo. Le altre in codice giallo all’ospedale Dan Donato di Arezzo. Sul posto anche l’elisoccorso Pegaso.

Secondo quanto precisato successivamente da fonti, nello scontro di stamani nei pressi di Arezzo tra un pulmino per disabili e un’auto, i feriti sono stati tre operatori sanitari, una disabile e una donna che la accompagnava. Quindi, diversamente da quanto emerso all’inizio, i cinque feriti dell’incidente non sono tutti disabili, anche se viaggiavano tutti sul pulmino assegnato al loro trasporto. La polizia locale ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.