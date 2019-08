Si butta in dirupo per evitare di essere schiacciato da un tronco: è grave

Incidente in Val Febbraio: un giovane si lancia in un dirupo per evitare di essere schiacciato da un grosso tronco che, con il fratello, stava tagliando oggi attorno alle 9.30 nel comune di Madesimo (Sondrio). Un boscaiolo di 24 anni ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato d’urgenza con l’elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi è al momento riservata.

L’incidente sul lavoro si è verificato mentre i due fratelli operavano per un Consorzio della zona. Sul posto anche i carabinieri di Campodolcino e i vigili del fuoco volontari di Madesimo.