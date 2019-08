Incidente montagna, Belluno: 4 escursioniste soccorse

Quattro escursioniste sono state soccorse oggi sulle montagne bellunesi. Attorno alle 14.30 circa il 118 è stato allertato per un’escursionista tedesca, A.F., 37 anni, che era caduta mentre in compagnia percorreva il sentiero numero 1104, sul Vallon de Lavaredo ad Auronzo di Cadore.

L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è portato sul luogo dell’incidente, vicino a un ghiaione, grazie alle indicazioni date tramite gli operatori della Centrale in contatto telefonico con il chiamante. Sbarcati con un verricello di 20 metri medico e tecnico di elisoccorso, alla donna sono state prestate le prime cure per un probabile trauma alla spalla. Imbarcata, la turista è stata portata all’ospedale di Belluno.

Il Soccorso alpino di Cortina è stato allertato per due interventi in contemporanea riguardanti due escursioniste che avevano riportato un possibile trauma alla caviglia. La prima, T.C., 46 anni, di Bergamo, è stata raggiunta dal Soccorso alpino dei carabinieri in jeep lungo il sentiero numero 402 del Col dei Bos. La seconda, M.L.S., 71 anni, di Venezia, che stava scendendo verso il Rifugio Scoiattoli, è stata aiutata da una squadra del Sagf, che la ha caricata a bordo del proprio mezzo. Entrambe sono state accompagnate al Rifugio Cinque Torri, dove attendeva l’ambulanza diretta all’ospedale Codivilla. Infine, il Soccorso alpino di Feltre ha fornito indicazioni telefoniche a una signora padovana, che aveva perso l’orientamento nella zona di Croce d’Aune, consentendole di ritornare sull’itinerario corretto e procedere verso i vigili del fuoco che le stavano andando incontro.