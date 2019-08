Alpinista precipita da gruppo del Catinaccio: salvo

Intervento del soccorso alpino sulla Torre Cigolade, nel gruppo del Catinaccio, per recuperare uno scalatore precipitato per una sessantina di metri e la compagna di cordata, bloccata in parete. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, 41 anni del posto, stava procedendo da primo di cordata quando probabilmente ha perso l’appiglio ed e’ scivolato, sbattendo violentemente sulla parete.

E’ stato recuperato alla base della parete e trasportato con l’elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento con politraumi. L’elicottero ha poi recuperato la compagna di cordata tramite il verricello e l’ha trasportata a valle. E’ stata ricoverata all’ospedale di Cavalese per ferite alle mani.