Incidente nucleare in Russia: i dati del monitoraggio della radioattività di Arpa Piemonte

I dati della rete di monitoraggio della radioattività dell’aria di Arpa Piemonte “non indicano livelli anomali di radioattività in conseguenza dell’incidente avvenuto presso il sito militare russo di Severodvinsk“: lo spiega l’Agenzia in una nota. “Questi dati sono in linea con quanto rilevato dalle altre reti di monitoraggio italiane e ed europee incluse quelle dei paesi più esposti ai rilasci radioattivi del sito russo quali Norvegia, Finlandia e Svezia, così come riportato sul sito dell’ISIN (Ispettorato Nazionale per la Scurezza Nazionale e la Radioprotezione) che si è attivato per intensificare i controlli sul territorio nazionale.”

Arpa Piemonte “continua a monitorare la radioattività dell’aria sia con la rete di allerta radiologica, basata su rilevazioni in tempo reale del rateo di dose gamma in aria, sia con analisi di particolato atmosferico campionato giornalmente presso le stazioni di Vercelli e Ivrea (TO).”