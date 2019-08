Incidenti in Montagna: scivola sulla Concarena, morto alpinista 38enne

Questa mattina il Soccorso Alpino ha ricevuto un allertamento sulla Concarena, media Valle Camonica.

Tre alpinisti stavano salendo per andare all’attacco della via Cassin ed uno di loro è scivolato sul terreno bagnato ed è precipitato per un centinaio di metri. Sul posto l’elisoccorso di Brescia, pronte a partire a supporto altre squadre della V Delegazione Bresciana. Il recupero è avvenuto dopo lo sbarco con il verricello del tecnico di elisoccorso Cnsas e dell’équipe medica, che ha accertato la morte dell’alpinista di 38 anni, di Cantù (CO).