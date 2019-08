Incidenti in montagna, cade in dirupo: muore davanti al figlio

Tragedia in montagna dove una donna di 54 anni, Patrizia Treviani, è morta oggi pomeriggio sul Monte Sicolo, sopra Endine Gaiano, cadendo in un dirupo per una ventina di metri. La donna, nativa di Endine Gaiano ma che abitava da tempo a Pavia, stava effettuando un’escursione con il figlio.

E’ stato il giovane, 27 anni, ad allertare i soccorsi. I due stavano procedendo su un sentiero abbastanza stretto, quando la donna e’ scivolata, precipitando a valle e battendo la testa. Sul posto sono arrivati anche gli uomini del Soccorso alpino di Gazzaniga, oltre al 118, che hanno recuperato il corpo della donna senza vita con il verricello.