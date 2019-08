Incidenti montagna, donna si infortuna: recuperata dal Cnsas

Una escursionista originaria dell’India si e’ infortunata oggi pomeriggio mentre scendeva lungo la pista da sci del Monte Siera in Friuli, a circa 1.400 metri d’altitudine. Sul posto sono giunti i tecnici del soccorso alpino e speleologico della stazione di Sappada, dopo essere stati allertati da un paesano che ha notato la donna ferita, assistita dal marito.

I soccorritori l’hanno raggiunta risalendo la pista con il fuoristrada in dotazione, l’hanno imbarellata e condotta a Cima Sappada dove nel frattempo era arrivata l’autoambulanza da Ovaro (Udine). Nel tardo pomeriggio una squadra ha prestato soccorso anche a un uomo di 43 anni, di Portogruaro (Venezia), infortunatosi a una caviglia in centro a Sappada dopo una caduta. In attesa dell’ambulanza, in arrivo da Ampezzo (Udine), i tecnici gli hanno bloccato l’arto con un gambale.