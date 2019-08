Incidenti in Montagna, Trentino: jumper sbatte contro rocce e muore

Tragedia sulle montagne del Trentino nel giorno di Ferragosto: una base jumper è morta dopo aver impattato violentemente contro la roccia. L’incidente si è verificato sul Monte Brento, che sovrasta gli abitati di Pietramurata e Dro nella zona di Arco.

La donna avrebbe sbattuto contro le rocce e sarebbe precipitata per circa 200 metri.

I soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente con due elicotteri ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso.