Incidenti in Montagna: trovata morta escursionista in Valle Antrona

Gli uomini del Soccorso Alpino e delle Fiamme gialle hanno trovato il corpo senza vita dell’escursionista dispersa da ieri sera in Valle Antrona, in un canalone sotto al Pizzo Andolla. La donna era partita da sola sabato mattina da Cheggio per raggiungere Pizzo Andolla.

La salma dell’escursionista, originaria del novarese, è stata recuperata dall’eliambulanza di Alessandria ed è stata trasportata a Cheggio per poi essere trasferita in obitorio a Domodossola.