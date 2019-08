Indonesia, ecco cosa significa trovarsi in barca quando si verifica un terremoto di magnitudo 7 [VIDEO]

L’Indonesia è un Paese incline a violenti terremoti e tsunami che spesso lasciano un pesantissimo bilancio di vittime. L’ultima delle scosse più rilevanti si è verificata il 2 agosto scorso: magnitudo 6.9, 4 morti, 4 feriti e 1000 sfollati. Eppure, nonostante il disastro, questo sembra niente davanti al bilancio delle 832 vittime del 28 settembre 2018. In quell’occasione, una serie di violente scosse di terremoto di magnitudo 6.0, 7.4 e 6.1 è stata seguita da un devastante tsunami, che ha letteralmente messo in ginocchio l’isola indonesiana di Sulawesi. È sicuramente un bilancio pesantissimo a causa della violenza degli eventi registrati.

A molta distanza da quanto avvenuto, in rete è riapparso un video che dimostra cosa significa essere a pesca in mare nel momento in cui si verifica un terremoto di magnitudo 7. Le immagini, che trovate in fondo all’articolo, vengono riprese da una barca e inizialmente mostrano un mare calmo, quando all’improvviso in lontananza appare una grande onda. Nel giro di pochi secondi, il mare sarà agitato dalle onde dello tsunami provocato dal violento terremoto. Sono immagini davvero impressionanti che riprendono in tempo reale gli eventi che la forza della natura è in grado di generare.