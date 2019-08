In Cina cala l’inquinamento di fiumi, laghi e coste

La qualità dell’acqua dei principali fiumi, laghi e acque costiere della Cina sta migliorando, anche se la situazione generale dell’ecosistema acquatico cinese non induce per ora ottimismo. Lo rivela un rapporto ufficiale. Il rapporto è stato redatto da una squadra di ispettori, incaricata dal Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo – la massima autorità legislativa cinese – di esaminare il rispetto della legge sulla prevenzione e sul controllo dell’inquinamento dell’acqua.

Da aprile a giugno, la squadra di ispettori e’ stato divisa in quattro gruppi e si e’ recata in otto province, tra cui Sichuan, Jiangsu, Hunan, Hebei, Guangdong, Anhui, Yunnan e Guizhou, per effettuare ispezioni e verificare il rispetto della legge. Sono state visitate 31 citta’ e sono state compiute verifiche in loco in 201 organizzazioni, villaggi e progetti.

Allo stesso tempo, altre 23 regioni a livello provinciale sono state incaricate a svolgere indagini simili per raggiungere una piena copertura delle ispezioni. Secondo il rapporto, nel 2018, il 71% delle zone d’acqua sulla superficie nazionale erano di buona qualita’ e la qualita’ dell’acqua dei principali fiumi, laghi e acque costiere era stabile e buona. Tuttavia, il rapporto sottolinea anche che l’inadeguata applicazione della legge e’ ancora una questione importante, e la situazione generale dell’ecosistema acquatico cinese non è ancora ottimale.