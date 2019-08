Salvata dall’inquinamento la spiaggia sarda La Pelosa: mozziconi di sigarette e plastica avevano invaso il litorale

A causa dell’inquinamento, molte tra le spiagge più belle del mondo sono divenute lande desolate, provate dalla presenza di mozziconi di sigarette e plastica abbandonata qua e là. Ci si è chiesti a lungo quale fosse il motivo dell’inquinamento, al di là della perversa tendenza umana al disinteresse per ciò che lo circonda e proprio poche ore fa è arrivata la risposta.

Nella spiaggia La Pelosa, a Stintino, nel Nord della Sardegna, grazie a divieti e maggiori controlli, sono quasi completamente spariti i mozziconi di sigarette: questo perché delle prescrizioni sono state in grado di “dominare” gli istinti dell’essere umano meglio di quanto lo abbia fatto, in tanto tempo, la volontà del singolo.

Sono stati predisposte determinate aree della spiaggia dove i bagnanti possono fumare senza restrizioni, gettando poi lo scomodo residuo di sigaretta in appositi contenitori, di modo da non contribuire all’inquinamento delle spiagge o dei mari. Le cicche raccolte sono state più di 20.000 solo in quest’ultimo fine settimana.

“I sistemi che abbiamo adottato per far rispettare la spiaggia funzionano e la risposta dei turisti mi sembra eloquente. La presenza degli steward e delle guardie addette aiuta a sensibilizzare al rispetto delle altre regole, come usare le stuoie e risciacquare i piedi quando si lascia la spiaggia”

Queste le parole del sindaco di Stintino, Antonio Diana, che, tuttavia, non perde l’occasione di esprimere rammarico anche per chi trasgredisce ancora alle regole per il semplice piacere del “proibito”. L’essere umano ha un po’ conservato quel senso di trasgressione della “mela” di Adamo ed Eva, episodio biblico al quale si fa spesso riferimento per dare un’idea di quanto l’uomo sia curioso e ribelle.

“La presenza in spiaggia dei bagnanti è notevole soprattutto nel fine settimana, quando aumenta in modo considerevole anche il traffico veicolare. Sono convinto che sarà necessario fare delle importanti riflessioni sulle modalità di uso anche degli altri litorali”

Ha concluso il sindaco.