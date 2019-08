Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo per l’insaccato denominato Cima Antica Genova da 2,3 kg, marchio: TUO CHEF – BUONA COMPAGNIA GOURMET. Il motivo della segnalazione è indicato in rischio di contaminazione microbiologica da Listeria Monocytogenes. In particolare i lotti incriminati sono i seguenti:

LOTTO 0131 CON SCAD. 15/09/2019,

LOTTO 1333 CON SCAD. 27/09/2019,

LOTTO 0532 CON SCAD. 19/09/2019,

LOTTO 0632 CON SCAD. 20/09/2019,

LOTTO 0732 CON SCAD. 21/09/2019,

LOTTO 1233 CON SCAD. 26/09/2019.

Nelle avvertenze del richiamo si invita la clientela che avesse acquistato il prodotto dal 03/08/2019 al 20/08/2019 a non consumarlo e a renderlo al punto vendita.