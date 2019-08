Integratori alimentari: ecco perché è meglio evitarli

Gli integratori sono davvero utili per mantenerci in salute? Secondo una recente ricerca assolutamente no. Lo studio ha esaminato i dati di 277 ricerche per un totale di quasi un milione di persone coinvolte.

Lo studio ha osservato i dati sanitari dei partecipati evidenziando come, sebbene la maggior parte di essi assumesse vitamine e minerali, tali assunzione non era associata a reali benefici. In particolare è stato osservato che un reale giovamento è dato da una dieta a basso contenuto di sale, in grado di ridurre il rischio di mortalità per tutte le cause in persone senza problemi di pressione o di cuore.

Safi Khan, primo autore dello studio, precisa che “la nostra analisi veicola un semplice messaggio, ovvero che sebbene in alcuni casi l’assunzione di certi integratori possa avere un impatto sulla mortalità e sulla salute cardiovascolare, la stragrande maggioranza di multivitaminici, supplementi di minerali e simili non ha effetti misurabili sulla sopravvivenza o sulla riduzione del rischio di malattie cardiovascolari”.

Integratori: quali scegliere?

Gli integratori sono dunque quasi inutili, ma non tutti hanno lo stesso impatto sull’organismo. Sembra infatti che un piccolo aiuto per il cuore potrebbe derivare da integratori a base di acido folico e omega 3, che potrebbero aiutare a prevenire ictus, infarto del miocardio e malattia coronarica, mentre i supplementi a base di calcio e vitamina D potrebbero essere persino pericolosi per la salute in quanto legati a un aumento del rischio di ictus.

Altri integratori, come la vitamina B6, la vitamina A, gli antiossidanti, quelli dietetici o contenenti ferro, non hanno avuto rilevanti effetti sulla mortalità o sulle malattie cardiovascolari.

Vitamine e nutrienti: meglio ottenerli da una corretta alimentazione