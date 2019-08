Ecco come l’intelligenza artificiale sarà in grado di prevedere il successo di un film

L’intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di prevedere il successo di un film. Questa qualità gli sarà garantita da un nuovo algoritmo. In tal modo essa in futuro potrebbe aiutare i produttori cinematografici a capire se una pellicola sarà un flop o meno prima ancora di essere realizzata. Lo ha spiegato Mellissa Roemmele, dell’università della California del Sud, allo Storytelling Workshop 2019 a Firenze.

Per testare diversi modelli, i ricercatori hanno usato i riassunti delle trame di oltre 42.000 film di tutto il mondo, molti dei quali raccolti da Wikipedia, ‘sezionandoli‘ frase per frase e usando su ciascuno la cosiddetta ‘analisi del sentimento’. Le frasi considerate positive, come ‘Thor ama il suo martello‘, ricevevano un punteggio vicino a 1, mentre quelle considerate negative, come ‘Thor è coinvolto in una lotta’, un punteggio vicino a -1. Un altro aspetto tenuto in considerazione dall’algoritmo è che solitamente i film di successo, come ‘Alice nel paese delle meraviglie’ del 1951, hanno frequenti fluttuazioni nei sentimenti, mentre gli insuccessi fluttuano meno. Non conta se i film iniziano o finiscono felicemente, dicono i ricercatori, ma che i sentimenti cambino spesso.

Le classifiche dei sentimenti in ogni riassunto sono state poi sintetizzate in un unico punteggio per riflettere quanto spesso cambiava il sentimento. I ricercatori hanno testato tre diversi metodi per arrivare ad un punteggio finale. Tutti e tre potevano prevedere abbastanza accuratamente se un film sarebbe stato sgradito, e un metodo in particolare ha funzionato bene per indovinare quali thriller e commedie sarebbero stati odiati dai critici. Si sono invece rivelati meno efficienti nell’indovinare quali film avrebbero avuto successo, ma davano risultati piu’ accurati comunque di una scelta fatta a caso. In futuro, concludono i ricercatori, questi metodi potrebbero arrivare a prevedere quanto un film potrebbe guadagnare al botteghino ed essere di aiuto per quegli sceneggiatori ancora non famosi.