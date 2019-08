Medicina, l’intelligenza artificiale ‘svela’ i problemi al cuore

L’intelligenza artificiale aiuta a mettere in luce una patologia che porta il cuore a battere in modo irregolare. La fibrillazione atriale è relativamente semplice da diagnosticare quando il cuore batte in modo irregolare, ma non quando torna alla normalità. Ora un sistema di intelligenza artificiale testato alla Mayo Clinic negli Stati Uniti, sembra aver identificato dei segnali spia che indicano precedenti anomalie. I ricercatori hanno affermato che si tratta ancora di un lavoro iniziale, ma anche che questo approccio potrebbe portare a una diagnosi precoce e più semplice di questo problema e, quindi, garantire ai pazienti il ​​giusto trattamento, contribuendo a salvare vite umane. I risultati sono stati pubblicati su ‘The Lancet‘. Il sistema di intelligenza artificiale ha analizzato i test effettuati su quasi 181.000 pazienti tra il 1993 e il 2017. Tutti avevano avuto inizialmente risultati normali al test. Il computer ha identificato correttamente la diagnosi successiva nell’83% dei casi. “È come guardare l’oceano adesso e poter dire che ieri c’erano grandi onde“, sintetizza sulla Bbc Paul Friedman, della Mayo Clinic. lIl sistema deve essere però ancora perfezionato, ammoniscono i ricercatori.