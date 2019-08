Ipertensione, carenza di un noto farmaco per la pressione alta: l’Aifa fa chiarezza [NOME e DETTAGLI]

Carenza di un noto farmaco utilizzato nella cura contro l’ipertensione: il medicinale è il Catapresan®, nella formulazione in compresse da 150 microgrammi (AIC 021502012) e da 300 microgrammi (AIC 021502024). Come spiega l’Aifa, l’azienda farmaceutica titolare delle AIC ha deciso di cessarne la commercializzazione. Il farmaco, spiega l’Aifa, “contenente il principio attivo della clonidina, appartiene alla classe dei farmaci antipertensivi ed è impiegato nel trattamento di tutte le forme di ipertensione arteriosa.”

Motivi e tempistiche della carenza

“Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. ha inizialmente comunicato all’AIFA, lo scorso 12 aprile, la propria decisione di cessare temporaneamente la commercializzazione delle confezioni di Catapresan® da 150 microgrammi compresse e da 300 microgrammi compresse, comunicandone poi il 10 giugno 2019 la cessazione permanente.”

Le delucidazioni di Aifa

“L’AIFA – si legge nel sito – è stata in costante contatto con Boehringer Ingelheim Italia S.p.A per verificare i motivi della cessata commercializzazione e per richiedere al titolare delle AIC di attivare la procedura di importazione dall’estero, al fine di garantire ai pazienti interessati la continuità terapeutica o il graduale passaggio ad altra terapia.

Per soddisfare il bisogno terapeutico dei pazienti per i quali risulta più difficoltosa l’immediata individuazione di un’idonea alternativa terapeutica, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha inoltre autorizzato l’importazione dall’estero delle confezioni di Catapresan® 150 mcg commercializzate in Grecia e di Catapresan® 150 mcg e 300 mcg commercializzate in Germania.

L’Agenzia è attualmente in contatto continuo con l’azienda farmaceutica per verificare la disponibilità delle confezioni importate, che possono essere distribuite nel nostro Paese solo attraverso il canale ospedaliero. In aggiunta, l’AIFA rilascia alle strutture sanitarie l’autorizzazione all’importazione per analogo medicinale autorizzato all’estero, nel caso in cui le strutture interessate riscontrino difficoltà a reperire il farmaco importato dal titolare delle AIC.

Ogni ulteriore aggiornamento sullo stato di carenza del medicinale Catapresan® sarà tempestivamente reso disponibile sul sito web dell’AIFA, nella sezione “Farmaci carenti”.”

L’Agenzia Italiana per il Farmaco rassicura i pazienti, spiegando che “se attualmente si sta seguendo una terapia con questo farmaco, occorre parlare con il proprio medico curante o specialista e seguire le indicazioni che fornirà”.

Inoltre, per chiunque volesse delle informazioni da “rivolgere all’azienda farmaceutica Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. è possibile contattare il numero verde 800 582694.”

L’Avviso di cessata vendita del Catapresan®

L’avviso di cessata vendita del Catapresan® era stato comunicato da Aifa e dal Ministero della Salute un paio di mesi fa. A fronte delle notevoli richieste, l’Aifa ha pubblicato tale aggiornamento per fare chiarezza e per trovare una possibile soluzione.