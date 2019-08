Un’enorme isola di pomice si sta spostando nell’Oceano Pacifico

Una massa di rocce vulcaniche, una vera e propria isola di pomice che si estende per oltre 150 km quadrati (quanto 20.000 campi da calcio), si sta spostando attraverso l’Oceano Pacifico. Avvistata per la prima volta dai marinai australiani all’inizio del mese, per gli scienziati proviene probabilmente da un vulcano sottomarino vicino a Tonga la cui ultima eruzione risale intorno al 7 agosto scorso.

La pomice, infatti – una roccia leggera e ricca di bolle che, quindi, galleggia nell’acqua – si forma quando la lava subisce un rapido raffreddamento. Evento eccezionale? No. Secondo Scott Bryan, geologo della Queensland University of Technology (Qut), in Australia, che sta lavorando sui campioni, masse di pomice di questo genere si possono avvistare anche ogni 5 anni.

“È un fenomeno già segnalato nel tempo“, dice alla Bbc aggiungendo che “al momento, ci sono più di un trilione di pezzi di pomice che galleggiano” ma che “col tempo si romperanno disperdendosi nell’area”. Nel frattempo, però, questa grande isola di pomice ‘naviga’: per l’esattezza, sta andando alla deriva verso ovest, direzione Fiji, ed è probabile che passi la Nuova Caledonia e Vanuatu. Probabilmente, “raggiungerà l’Australia tra un anno”, dice Martin Jutzeler dell’Università della Tasmania.

In questo suo viaggio, spostandosi lungo le correnti oceaniche attraverso il Pacifico, l’isola di pomice diventerà la casa per alcune forme di vita marine che saranno trasportate a migliaia di chilometri di distanza. “Quindi – aggiunge Jutzeler – da una parte è un modo per rinnovare gli ecosistemi, dall’altra può anche introdurre specie invasive”. Se arriverà in Australia, dicono gli esperti, potrebbe essere un vantaggio per la Grande Barriera Corallina danneggiata, portando con sé “nuovi coralli sani”, aggiunge Bryan. In pratica, una sorta di rifornimento per un ecosistema in difficoltà aiutando il processo di rigenerazione dei coralli, messo in crisi dopo gli eventi di sbiancamento del 2016 e del 2017.