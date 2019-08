La Scienza conferma il ruolo “analgesico” del partner: averlo accanto diminuisce il dolore

Avere il partner puo’ avere un effetto analgesico. Non un amico qualsiasi, ma bisogna trovarsi proprio davanti al compagno o alla compagna che sono in grado di far battere il cuore. L’effetto della ‘presenza romantica’ e’ assicurato dalla scienza, che ha rilevato come il sentimento della persona cara possa portare ad avere conseguenze nel trattamento del dolore. Ad essere arrivato a questa conclusione e’ uno studio internazionale condotto dall’Universita’ delle Isole Baleari di Palma di Mallorca e dall’Umit, l’Universita’ di scienze della salute di Hall in Tirol, in Austria. Secondo questo lavoro, avere un sostegno sociale (anche senza un contatto verbale o fisico nel particolare momento in cui si sperimenta la sofferenza) puo’ comunque ridurre la percezione del dolore. I ricercatori hanno valutato la sensibilita’ al dolore da pressione di 48 coppie, con ciascun partecipante che e’ stato testato sia da solo sia in presenza del proprio partner. Gli studiosi delle due Universita’ hanno poi somministrato loro un questionario per cercare di capire quale fosse stata la loro percezione del dolore. Nel corso delle prove in cui i partner si trovavano davanti a loro, uomini e donne hanno mostrato soglie di tolleranza del dolore piu’ elevate. E’ stato grazie a questo esperimento che i ricercatori hanno positivamente associato l’empatia del partner alla tolleranza al dolore e, al contrario, l’hanno inversamente associata alla stessa esperienza dolorosa. Dunque, avere un compagno accanto, capace di creare quell’empatia giusta, porta a percepire meno dolore. “Piu’ volte”, spiega Stefan Duschek docente dell’Umit, e primo ricercatore dello studio “e’ stato dimostrato” che parlare e toccare una persona sofferente sono due azioni che “riducono il dolore”. “Ma la nostra ricerca – aggiunge il ricercatore, docente di Psicologia della salute – dimostra che anche la presenza passiva di un partner romantico puo’ ridurlo e che l’empatia del partner puo’ attenuare il disagio affettivo durante l’esposizione al dolore”. La ricerca e’ stata pubblicata sulla rivista scientifica Scandinavian Journal of Pain.