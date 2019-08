Lampedusa, frana all’isola dei Conigli: soccorritori sul posto, un ferito

Una frana si è staccata poco fa nella zona dell’isola dei Conigli, la spiaggia più famosa di Lampedusa. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco, dal mare sono arrivate anche le motovedette della Guardia costiera.

“Sto andando in barca fino all’Isola dei Conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto altro“, ha detto inizialmente all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello.

Secondo le prime informazioni a provocare la frana, di minore entità rispetto a quanto ritenuto inizialmente, sarebbe stato un turista che si stava arrampicando. L’uomo, spiega l’Adnkronos, è rimasto ferito e nella caduta ha provocato il crollo di massi e di polvere.

Sul posto un’ambulanza che lo sta portando al Poliambulatorio.

Il turista caduto si stava arrampicando sul lato della Tabaccara “non è grave, ha riportato solo delle escoriazioni“, ha dichiarato all’Adnkronos Francesco Cascio, il responsabile del Poliambulatorio che ha appena visitato l’uomo. E’ stato scortato da una macchina della Guardia di Finanza. “Al suo arrivo ha camminato da solo – spiega Cascio – era molto spaventato ma non è assolutamente grave. Ha pure detto: “Dottore, sono stato un pirla ad arrampicarmi“.