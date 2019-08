Lascia 3 cani chiusi al caldo in un furgone: denunciata per maltrattamento di animali

A Palermo, gli agenti della Polizia Municipale hanno salvato tre cani in fin di vita prigionieri nel vano di un furgone – un Opel Movano a noleggio – posteggiato in via Giuseppe Amari. Gli agenti sono giunti sul luogo su disposizione della centrale operativa che ha raccolto la segnalazione di un cittadino. Durante il sopralluogo, apparentemente non sembrava ci fosse alcun segnale che potesse far ricondurre alla presenza di animali all’interno. Il mezzo era chiuso, ma dall’interno proveniva un impercettibile lamento. Senza indugio, gli agenti hanno attivato le procedure per il salvataggio. I passanti hanno fornito una descrizione della donna che era stata vista sul furgone e così sono iniziate le ricerche. Rintracciata nella vicina stazione dei carabinieri, la donna è stata condotta presso il mezzo per l’apertura del vano posteriore. I tre cani di grossa taglia, sofferenti e disidratati, boccheggiavano all’interno del furgone che aveva raggiunto una temperatura altissima. Il veterinario dell’Asl, che era stato contattato per un altro intervento congiunto con il nucleo cinofili, ha accertato il maltrattamento e disposto l’accompagnamento in clinica veterinaria per cure urgenti. La donna, N. R. di 45 anni, aveva lasciato i cani nel furgone ieri notte per accompagnare il marito fermato dai carabinieri. I poveri animali sono stati ritrovati solo il pomeriggio seguente. Gli agenti appartenenti al nucleo cinofili hanno formalizzato la segnalazione all’autorità giudiziaria per maltrattamento.