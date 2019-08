Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per Lunedì 26 Agosto: ancora instabilità pomeridiana

Le previsioni meteo del servizio meteorologico dell’aeronautica militare per domani in italia. Nord: al mattino addensamenti cumulifomi su Alpi, Prealpi e Appennini, con rovesci o temporali sparsi, ed ampie zone di sereno altrove. Dal pomeriggio generale graduale diradamento della nuvolosità cumuliforme, con in serata nubi basse su Alpi e Prealpi e cielo sereno sul restante settentrione. Centro e Sardegna: al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla seconda parte della mattinata sviluppo di nubi cuuliformi, con rovesci o temporali sparsi associati, dalla tarda mattinata e per il primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio generale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo nuovamente sereno o poco nuvoloso. Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo, ad eccezione di debole instabilità diurna sui rilievi con associati locali rovesci e temporali. Temperature: minime stazionarie su tutto il Paese; massime in rialzo su umbria meridionale, aree interne del lazio e sardegna, senza variazioni di rilievo altrove.