La Goletta Verde di Legambiente approda oggi ad Acciaroli per la seconda tappa della Campania. Oggi pomeriggio, al porto turistico, arriverà il Ministro all’Ambiente Sergio Costa per un’uscita in barca con l’equipaggio di Goletta Verde, il sindaco di Acciaroli, Stefano Pisani, e alcune associazioni di pescatori che chiedono l’istituzione dell’Area Marina Protetta Torre La Punta tra Pioppi ed Acciaroli.