Roma, 2 ago. (AdnKronos) – Leonardo ha ceduto ad Emera l’intera partecipazione detenuta in Eurotech SpA, pari all’11,08% del capitale sociale (3.936.461 azioni), al prezzo di 4,58 euro per azione per un corrispettivo complessivo pari a circa 18 milioni di euro. Il perfezionamento dell’operazione è previsto il 5 agosto 2019. Lo rende noto Leonardo in un comunicato.