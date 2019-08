Leonardo DiCaprio dona 5 milioni per salvare l’Amazzonia devastata dagli incendi

Leonardo DiCaprio e i co-fondatori dell’associazione Earth Alliance, i miliardari Laurene Powell Jobs e Brian Sheth, hanno raccolto 5 milioni di dollari da destinare alle operazioni di spegnimento dei roghi e di ripristino delle aree devastate in Amazzonia. La star di Hollywood si è impegnata in prima persona in favore dell’Amazzonia rivolgendosi ai milioni di fan nel mondo, per sensibilizzarli verso i gravi danni che l’ambiente sta subendo per via degli incendi che da settimane attanagliano il polmone verde più grande del nostro pianeta. DiCaprio ha lodato il lavoro dei vigili del fuoco che stanno operando in condizioni difficili. “Molti di loro – ha detto – sono membri delle tribù Guajajara che hanno dedicato le proprie vite a proteggere ciò che resta delle foreste dei loro antenati“.

Anche Apple si è mobilitata per preservare la foresta amazzonica. “E’ sconvolgente vedere fiamme e distruzione devastare la foresta amazzonica, uno degli ecosistemi più importanti del mondo“, ha twittato il Ceo della società, Tim Cook. “Apple – ha annunciato – farà donazioni per contribuire a preservare la sua biodiversità e ripristinare l’indispensabile foresta amazzonica in America Latina“. Dal settore privato agli aiuti pubblici, si sono moltiplicati gli impegni per salvare la foresta amazzonica. Il G7 ha annunciato un finanziamento da 20 milioni di dollari.

Peccato però che il presidente Jair Bolsonaro abbia avuto un’altra uscita, come quelle a cui ci ha abituati in questi giorni, e si sia rifiutato di rivere aiuti economici. Per approfondire: Incendi in Amazzonia, il presidente Jair Bolsonaro rifiuta 2 milioni di dollari: “E’ tutto sotto controllo”.