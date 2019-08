Epidemia di listeriosi in Spagna: alto rischio di contagio, è allarme internazionale

Mentre in Spagna una donna morta ed è confermato il contagio di 150 persone per listeriosi, con altri 529 test in corso, il ministero della Salute di Madrid ha attivato l’allerta e i sistemi di comunicazione con le autorità europee e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a causa “della possibilità che ulteriori casi vengano scoperti in altri Paesi”.

Lo ha riferito El Pais, facendo riferimento all’epidemia che ha avuto origine da un’azienda che lavora carne nella provincia di Siviglia. La decisione, secondo fonti ministeriali, è una precauzione nel caso in cui turisti in visita in Spagna abbiano contratto l’infezione consumando prodotti contaminati.

Sinora fuori dalla nazione non sono stati rilevati contagi. L’origine dell’epidemia è stata individuata in carne di suino venduta con il nome ‘La Mechá’ e prodotta dall’azienda di Siviglia Magrudis S.L. La maggior parte delle persone contagiate si trova in Andalusia, in tutto 132, di cui 53 sono ricoverate in ospedale, tra cui una donna incinta e tre in terapia intensiva.

La listeriosi è un’infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes e può causare gravi malattie come sepsi, meningite ed encefalite, potenzialmente con esito fatale. A correre i rischi maggiori sono anziani, feti e neonati, nonché persone il cui sistema immunitario sia compromesso. L’infezione può causare anche gastroenterite e febbre. La prima via di trasmissione è l’ingestione di cibi contaminati. Polemiche sono in corso in Spagna perché il governo regionale dell’Andalusia ha impiegato cinque giorni prima di ordinare il ritiro dei lotti di carne dagli scaffali, nonostante fosse a conoscenza di test con risultati “altamente positivi”, scrive El Pais.