Lombardia, frana a Valfurva: masso da 90 metri cubi in strada

Un masso di 90 metri cubi, messosi in moto poco a valle della “nicchia bassa” del Ruinon, in Valfurva (Sondrio), a circa 365 metri di quota sopra la strada del Gavia, è rotolato dividendosi in due. La parte principale, circa 60 metri cubi, ha invaso la carreggiata della SP29 che porta al passo del Gavia. Il secondo blocco, di circa 25 metri cubi, si è arrestato a una distanza di circa 60 metri dall’asse della carreggiata.

Sono i primi dati raccolti dai tecnici dell’Arpa, in seguito al sopralluogo eseguito dagli uomini del Centro di Monitoraggio Geologico (Cmg). Il distacco si è verificato verso le 5 della mattina.

Il Cmg dell’Agenzia segue attentamente la situazione che ha raggiunto livelli di spostamento mai verificatisi negli anni precedenti. Grazie alle rilevazioni di Arpa Lombardia, che a giugno ha segnalato l’incremento della pericolosità e dei movimenti della frana, gli Enti coinvolti avevano deciso limitazioni della strada che porta a Santa Caterina. Nel pomeriggio, il Cmg continuerà l’analisi dei dati provenienti dalle apparecchiature installate nei pressi della frana.