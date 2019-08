Luglio 2019 un altro mese eccezionale per il clima della Terra: il più caldo di sempre, temperature bollenti nell’Artico [DATI]

Il programma Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), ogni mese pubblica regolarmente bollettini climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria a livello di superficie e in altre variabili climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica utilizzando miliardi di misurazioni provenienti da satelliti, navi, aerei e stazioni meteo dislocate in tutto il mondo. L’ultimo bollettino emesso riguarda le temperature dell’aria in superficie per il mese di luglio 2019. Ecco i dettagli.

La temperatura media in Europa a luglio 2019 è stata al di sopra della media del 1981-2010 per il mese. È stato più caldo della media sull’Europa occidentale, ad eccezione della Penisola Iberica sudoccidentale, ma più freddo della media sull’Est Europeo, soprattutto a nord-est. La prima metà del mese ha avuto un’area più ampia di temperature sotto la media ma una breve ma molto intensa ondata di caldo verso la fine del mese sull’Europa occidentale ha fatto aumentare le medie per il mese nel suo complesso. Diversi record nazionali e di diverse capitali per la temperatura massima sono stati infranti durante questa ondata di caldo.

Altrove, le temperature sono state notevolmente sopra la media in Alaska, dove sono stati superati i record di temperatura di tutti i tempi, sulle isole di Baffin ed Ellesmere, dove è stato infranto il record nell’insediamento più settentrionale di Alert, e sulla maggior parte della Groenlandia, dove si è verificato un alto tasso di perdita di ghiaccio dalla calotta polare a causa della fusione. Gran parte dell’Antartide è stata meno fredda del solito per luglio. Altre aree con temperature notevolmente sopra la media includono gran parte degli USA, Canada orientale, Iran, le Repubbliche dell’Asia centrale e una fascia della Siberia fino a nord, e la maggior parte di Africa e Australia. Dopo condizioni generalmente calde e secche nel mese di giugno, l’attività degli incendi è continuata ad alti livelli nella Russia orientale e in Alaska.

Le temperature sono state notevolmente al di sotto della media sul Canada medio-orientale, su parti dell’Asia, sul mare di Weddell e verso l’interno sull’Antartide. Altre aree terrestri hanno avuto una tendenza ad essere moderatamente più calde della media, ma vi sono state anche delle altre che hanno vissuto condizioni un po’ più fredde della media.

Nel periodo di 12 mesi dall’agosto 2018 al luglio 2019, le temperature sono state:

di molto sopra la media 1981-2010 sulla maggior parte dell’ Artico , raggiungendo il picco in e intorno all’Alaska. Proprio l’ Artico è devastato da centinaia di incendi che stanno mettendo in crisi un ambiente già delicato e sempre più minacciato dal riscaldamento globale ;

; sopra la media s u altre aree di terra e di mare, soprattutto sulla Siberia centro-settentrionale, sulla Cina nordorientale, sul Medio Oriente, sull’Asia sudorientale, sull’Australia, sull’Africa centrale e meridionale e su alcune parti dell’Antartide;

La temperatura globale è stata notevolmente sopra la media a luglio 2019, sufficiente a rendere il mese, per un piccolo margine, il luglio più caldo mai registrato nel mondo. Il mese è stato di 0,56°C più caldo del luglio medio dal 1981-2010 e di circa 0,04°C più caldo del luglio 2016, il precedente luglio più caldo, seguito da un evento di El Niño. In precedenza, luglio 2016 era il mese più caldo mai registrato in termini assoluti. Ora è stato superato da luglio 2019, sebbene di un piccolo margine.

Solitamente, luglio è il mese più caldo dell’anno nella media globale. Questo perché le grandi masse terrestri dell’emisfero settentrionale si riscaldano più velocemente di quanto gli oceani possano raffreddarsi nell’emisfero meridionale durante i mesi estivi boreali e viceversa nell’inverno boreale, quindi i modelli stagionali dell’emisfero settentrionale guidano le temperature globali generali. Le più grandi anomalie nelle temperature medie europee si verificano in inverno, quando i valori possono variare notevolmente di mese in mese. Giugno 2019, tuttavia, è stato notevolmente più caldo della media, di oltre 2,3°C. Luglio 2019, invece, ha avuto una temperatura media europea di meno di 0,1°C sopra la norma 1981-2010.

A livello globale, il periodo di 12 mesi da agosto 2018 a luglio 2019 è stato di 0,53°C sopra la media 1981-2010. Le temperature mensili negli ultimi 12 mesi sono state prevalentemente di 1-1,1°C sopra il livello preindustriale. La temperatura di luglio 2019 è vicina a 1,2°C sopra tale livello. L’Accordo di Parigi stabilisce specifici target di temperatura con l’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, puntando a limitare l’aumento a 1,5°C. Nella speciale relazione dell’IPCC, questi obiettivi si riferiscono alle medie a lungo termine su periodi di 30 anni, piuttosto che singoli mesi o anni, con l’attuale periodo di 30 anni che è di circa 1°C sopra la media preindustriale.

Gli ultimi dati, dunque, dimostrano che quest’anno continua a portare temperature record. Ogni mese del 2019 si è classificato tra i 4 più caldi del mese in questione e giugno è stato il più caldo mai registrato. Ora è confermato che anche luglio è stato un mese eccezionale. Jean-Noël Thépaut, Head of Copernicus Climate Change Service (C3S), commenta: “Mentre luglio è solitamente il mese più caldo dell’anno in tutto il mondo, i nostri dati rivelano che è stato anche il mese più caldo mai registrato in tutto il mondo con un margine molto piccolo. Le continue emissioni dei gas serra e il conseguente impatto sulle temperature globali porteranno, in futuro, a record mai visti prima”.

