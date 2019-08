Astronomia, spettacolo nel weekend: la Luna passerà tra Giove e Saturno, visibile anche la supergigante rossa Antares [INFO]

Le sere del 9, 10 e 11 agosto saranno imperdibili per tutti gli appassionati di osservazioni celesti. Guardando fuori, infatti, avremo la possibilità di osservare la luna accompagnata nel cielo da due importanti corpi celesti. Infatti, se la luce della luna ostacolerà le osservazioni delle stelle cadenti dello sciame meteorico delle Perseidi durante il picco nella notte tra 12 e 13 agosto, i pianeti Giove e Saturno saranno un bel premio di consolazione. Ma non disperate: per tutti gli amanti delle “Lacrime di San Lorenzo”, ossia le stelle cadenti di agosto, è già possibile osservare le meteore sfrecciare nel cielo in queste notti, prima che la luce della luna renda invisibili quelle più deboli.

Tornando alla spettacolare “tripletta celeste”, nel weekend, la luna ci guiderà verso i giganti gassosi Giove e Saturno. Nonostante il bagliore della luna, non dovrebbe esserci alcun problema nel vederli. Giove è il pianeta più grande del nostro sistema solare e il 4° oggetto celeste più luminoso nel cielo, dopo il sole, la luna e Venere. In questo momento, Venere si perde nel bagliore del sole e non sarà visibile per tutto il mese di agosto, quindi non c’è possibilità di scambiare Venere per Giove. Saturno è più debole, ma è ancora luminoso quanto le stelle più brillanti del cielo. Se il meteo collaborerà, sarà facile osservare anche il pianeta ad anelli.

La luna, Giove, Saturno, con la bellissima aggiunta della stella Antares, appariranno al calar della notte. La notte di venerdì 9 agosto, la luna crescente passerà vicino a Giove nel cielo meridionale, in particolare a nord del pianeta. Poi, nel corso del weekend, viaggerà verso est in direzione di Saturno. Sabato 10 agosto, la luna passerà tra Giove e Saturno. La notte successiva, quella di domenica 11 agosto, il satellite si sarà spostato ancora di più verso est e si avvicinerà a Saturno, passando a sud di esso.

Sia Giove che Saturno saranno luminosi nel cielo, dove brilleranno per tutta la notte. L’affascinante evento astronomico del weekend è una premessa della congiunzione Giove-Saturno del dicembre 2020. La luna è passata tra i due pianeti già lo scorso mese, tra il 13 e il 16 luglio. Il nostro unico satellite naturale ripeterà questo movimento nel corso del weekend e poi ancora nella prima settimana di settembre.

I 3 corpi celesti appariranno vicino alla stella Antares. In particolare, Giove si troverà in alto a sinistra rispetto alla supergigante rossa. Antares, o Alpha Scorpii, è una delle stelle più luminose nella costellazione dello Scorpione. Ad occhio nudo, sembra avere una sfumatura rossastra, che la rende un facile oggetto da individuare nel cielo notturno.