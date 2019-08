Maltempo Alto Adige: messo in sicurezza il Rio della Costa in Val Senales

Un violento temporale, nello scorso mese di giugno, aveva provocato l’ingrossamento e l’esondazione del Rio della Costa, in Val Senales (Bolzano). Dal corso d’acqua erano fuoriusciti massi di grandi dimensioni e altro materiale, che erano giunti sino ai margini del lago di Vernago. Immediato l’intervento dell’Ufficio sistemazione bacini montani ovest dell’Agenzia per la protezione civile, che nei giorni scorsi ha completato i lavori di sgombero del letto del torrente e delle zone circostanti, e di messa in sicurezza delle strade di accesso a due masi. In totale, i costi per la realizzazione delle opere si sono attestati sui 18.000 euro.