Maltempo, Arezzo: Fidi Toscana apre uno sportello straordinario ad agosto

Uno sportello straordinario di Fidi Toscana aperto ad agosto per fornire informazioni ed assistenza sugli interventi della Regione in favore delle imprese danneggiate dall’ondata di maltempo che si è abbattuta a fine luglio in Toscana, ed in particolare nella provincia di Arezzo e la Val di Chiana.

Ricordiamo che pochi giorni fa il presidente Enrico Rossi ha inviato a Roma richiesta per la dichiarazione di stato di emergenza nazionale. L’ufficio, che si trova presso il Genio Civile, in via Testa 2 ad Arezzo, sarà aperto nei giorni 6-8-22-29 agosto con orario 10-13 e 14-16. L’ufficio di Empoli anche ad agosto rimarrà aperto come di consueto il giovedì dalle 9 alle 13.