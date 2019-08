Maltempo Balcani: tempesta con forti venti e piogge, danni e feriti

Forte maltempo sui Balcani interessati da una potente tempesta che ha portato con sé forti venti e piogge che hanno ferito diverse persone, sradicato alberi e danneggiato tetti delle case. La polizia in Croazia ha riferito di un cittadino tedesco rimasto ustionato da un fulmine vicino alla capitale Zagabria.

Gli alberi caduti hanno reso inagibili molte strade sulla costa croata che affaccia sull’Adriatico, dove le linee di distribuzione dell’energia risultano danneggiate. Una dozzina le richieste di soccorso in mare pervenute alle autorità competenti. In Serbia un uomo di 54 anni e la moglie sono stati feriti, lui in modo grave, da un albero abbattuto dal vento.