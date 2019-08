Maltempo, tempesta di vento a Bologna: danni e feriti lievi

Primo venerdì di agosto con pioggia e vento su Bologna, dove a metà pomeriggio una tempesta si è abbattuta sulla città causando danni e qualche ferito. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e della forze dell’ordine a causa di alberi caduti, cornicioni pericolanti e strade allagate. In Piazza VIII Agosto, dove era in corso il mercato settimanale della Piazzola, un’ambulanza del 118 è intervenuta per soccorrere una persona che si è fatta male. Da quanto appreso sembra esser stata colpita da parti delle bancarelle divelte dalle raffiche di vento.

E’ intervenuta anche la Polizia Locale, che ha bloccato per alcuni minuti il traffico in via Irnerio per evitare le strutture potessero danneggiare auto in movimento. Anche nel parco 11 Settembre, zona Riva Reno, due ragazze hanno avuto bisogno di cure dopo essere state travolte dai rami di un albero, sradicato dal vento. Hanno riportato graffi, escoriazioni e una lieve ferita alla testa.

La centrale via Indipendenza è stata chiusa per circa 20 minuti nei pressi dell’incrocio con via Ugo Bassi a causa di un cornicione pericolante. Chiusure temporanee anche in via Castiglione (per una lamiera che minacciava di cadere da un tetto) e via Tagliapietre, per alcune transenne finite sulla carreggiata. Danni alla vegetazione sono stati segnalati anche nella zona collinare della città, a San Lazzaro di Savena e a Calderara di Reno, mentre la cittadina di Budrio è stata colpita da una violenta grandinata.