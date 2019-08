Maltempo Brasile: emesso stato di allerta pioggia nel Nord

L’Agenzia per le acque e il clima dello Stato brasiliano di Pernambuco (Apac) ha emesso un’allerta pioggia, da moderata a intensa, nella Grande Recife e nelle zone della Mata del Nord e del Sud. Il maltempo aveva già causato svariati problemi nei giorni scorsi: il 24 luglio, 12 persone erano morte a causa di frane provocate dalle piogge. Cinque vittime sono state trovate ad Abreu e Lima, quattro ad Olinda e tre nella capitale, Recife. Nel frattempo, anche la Protezione civile di Recife ha dichiarato di essere pronta a intervenire. L’Agenzia ha chiesto ai residenti di rifugiarsi in luoghi sicuri, in caso di necessita’. Oltre ai decessi, il maltempo ha causato disagi e ha costretto molte famiglie ad abbandonare le proprie case. Secondo le autorità, oltre 1.200 persone sono state sfollate.