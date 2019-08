Maltempo Brescia: danni per 2 milioni tra Ono San Pietro, Cerveno e Ceto

L’ondata di maltempo ha provocato danni per 2 milioni di euro tra Ono San Pietro, Cerveno e Ceto, Comuni in provincia di Brescia particolarmente colpiti martedì sera da forti piogge e frane. “La situazione è ora sotto controllo“, ha spiegato il sindaco di Ono San Pietro, Elena Broggi, all’Adnkronos.

Il Comune di Ono San Pietro e quello di Cervena hanno già compilato la scheda Rasda, il sistema regionale on-line per la Raccolta delle Schede Danni, stimando ognuno danni per 800mila euro, mentre il Comune di Ceto sta ultimando la propria valutazione. Complessivamente, precisa Broggi, i danni nei 3 centri dovrebbero superare i 2 milioni di euro