Maltempo Brescia: danni in città e provincia, decine di sfollati

L’ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Brescia ha devastato Castel Mella, Flero, Capriano, Mairano e Torbole Casaglia.

I Vigili del fuoco stanno lavorando per quantificare i danni e mettere in sicurezza gli edifici.

Decine gli sfollati in provincia che attendono di potere rientrare nelle proprie case.

Le forti raffiche di vento che ieri hanno colpito il Bresciano hanno provocato danni anche al PalaLeonessa dove gioca la Germani basket in serie A.

La copertura del tetto del palazzetto dello sport è danneggiata: le raffiche a oltre 100 km/h hanno sollevato le lastre che ricoprono la struttura. Il Comune ha pianificato un intervento di manutenzione straordinaria.