Maltempo Calabria: bando di gara dei lavori di messa in sicurezza Thurio

“Avviata la procedura per l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza del tratto del fiume Crati e del torrente Muzzolito in localita’ Thurio nel comune di Corigliano Rossano”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale.

“La Regione ha pubblicato in data 8 agosto 2019 – è detto nel comunicato – il bando di gara per la selezione dell’impresa che dovra’ realizzare i lavori per il rifacimento e consolidamento degli argini del fiume Crati e del suo affluente torrente Muzzolito in localita’ Thurio del comune di Corigliano Rossano. Si tratta di una procedura ristretta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera B del Decreto Legislativo 50/2016 per la quale sono state invitate a partecipare 20 imprese che potranno produrre domanda attraverso la piattaforma MePA-Consip per essere selezionate come aggiudicatrici dei suddetti lavori. L’importo complessivo dell’intervento e’ di 900 mila euro e la scadenza per la presentazione delle offerte e’ fissata per giorno 9 settembre 2019″.

“Obiettivo – riporta ancora il comunicato – è concludere la procedura per l’aggiudicazione definitiva dei lavori entro la fine del mese di settembre, per consentire finalmente la definitiva messa in sicurezza e il ripristino della officiosita’ idraulica del tratto di fiume Crati la cui rottura degli argini, avvenuta nel 2018, aveva causato copiosi danni ai cittadini di Corigliano”.