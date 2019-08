Maltempo e danni nel Lecchese: “Al lavoro per riportare la situazione al più presto alla normalità”

“Ho contattato il sindaco di Casargo, Antonio Pasquini, e gli ho espresso la solidarietà e la vicinanza di Regione Lombardia. Gli ho anche comunicato che gli uffici regionali e i volontari di Protezione civile sono al lavoro per riportare la situazione al più presto alla normalità. Un discorso che, ovviamente, vale per tutte le altre zone della Lombardia colpite dal maltempo di queste ultime ore“: lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in riferimento alla frana che si è abbattuta ieri sera su Casargo, in Valsassina (LC).