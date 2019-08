Maltempo Emilia Romagna: la Regione stanza 300mila euro per le opere più urgenti

La Regione Emilia-Romagna interviene con uno stanziamento immediato per dare le prime risposte ai territori colpiti dal maltempo tra il 29 luglio e il 4 agosto. Violenti temporali e forti raffiche di vento, da Piacenza a Rimini, in particolare nel ferrarese hanno interessato la regione. Stamani il sopralluogo compiuto dall’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, con il sindaco di Mesola (Ferrara), Gianni Michele Padovani. E oggi stesso, nel primo pomeriggio, la Giunta regionale ha deciso di destinare alle opere più urgenti 300 mila euro.

“La Regione c’è – commentano il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore, Paola Gazzolo – e, come sempre, farà la propria parte al fianco dei Comuni messi ancora una volta alla prova da una nuova ondata di maltempo eccezionale”. “Oltre all’assegnazione di questi primi fondi – proseguono presidente e assessore -, necessari per far partire subito gli interventi di somma urgenza, siamo al lavoro coi tecnici per completare la ricognizione dei danni al patrimonio pubblico e privato, alle attività produttive e agricole. Un lavoro di squadra coordinato con Comuni, Province, Consorzi di Bonifica e gestori dei servizi pubblici che, nei prossimi giorni, renderà una fotografia aggiornata della situazione, condizione necessaria per chiedere al Governo lo stato di emergenza nazionale”.