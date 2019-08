Maltempo, colpito da fulmine sul Carso triestino: è gravissimo

Incidente a causa del maltempo nel triestino dove un cinquantenne è stato colpito in pieno da un fulmine mentre procedeva in sella alla sua bicicletta sul sentiero Ressel a Basovizza (Trieste). Al momento le sue condizioni sono gravissime. ùA trovare l’uomo in arresto cardiaco, riverso a terra, sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo circa 15 minuti di cure cardiopolmonari sono riusciti a rianimare l’uomo che, intubato, e’ stato trasportato all’ospedale di Cattinara in codice rosso e ricoverato nel reparto di terapia intensiva. La prognosi e’ riservata. A causa del Maltempo in quel momento sulla zona erano caduti numerosi fulmini.