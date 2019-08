Il maltempo devasta il Giro di Polonia: morto il ciclista Bjorg Lambrecht, ecco il VIDEO della caduta [VIDEO]

Il maltempo devasta il mondo del ciclismo: è di qualche giorno fa la notizia della morte dell’atleta Bjorg Lambrecht, corridore della Lotto Soudal deceduto nella serata di ieri dopo un terribile incidente avvenuto durante la terza tappa del Giro di Polonia, al 40° chilometro di corsa della Chorzów-Zabrze.

Una notizia tremenda: una giovane promessa del ciclismo spezzata dal maltempo. Intanto, arrivano le prime testimonianza sull’incidente, la Gazzetta dello Sport riporta quella di Roberto Damiani, passato dal luogo della caduta a bordo dell’ammiraglia della Cofidis: “Radio-corsa non s’è nemmeno accorta della caduta. Quando siamo passati lo abbiamo visto in un fossato, largo al massimo un metro e mezzo. Lì c’era anche un ponticello di cemento per attraversarlo. C’erano ferme la sua ammiraglia, quella della Uae e quelle delle Deceuninck. Forse in un primo momento pensavano ci fossero coinvolti anche loro corridori“.

Ecco due VIDEO che mostrano i momenti successivi alla caduta: